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Космическое агентство во время вспышки в Киеве зафиксировало "высокоэнергетическое акустическое событие"

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 09:12
Космическое агентство во время вспышки в Киеве зафиксировало высокоэнергетическое акустическое событие
ВСПЫШКА В НЕБЕ КИЕВА. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ОЛЕСИ СТРАТИЕНКО

Во время вспышки в Киеве, которую местные жители видели вечером 19 апреля, Главный центр спецконтроля при космическом агентстве Украины зафиксировал высокоэнергетическое акустическое событие.

Источник: сайт Главного центра спецконтроля 

Дословно ГЦСК: "19 апреля в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области". 

 
Фото с сайта ГЦСК

Детали: Сообщается, что событие, вероятно, связано "с входом космического тела в плотные слои атмосферы". Но информация по этому поводу уточняется.

Предыстория:

  • Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
  • Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
  • Позже в КГВА сообщили, что яркая вспышка в небе над Киевом, по предварительным данным, является результатом падения на Землю космического спутника NASA. В Воздушных силах сообщили, что также вспышку мог вызвать метеорит.
  • Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Темы: Киевкосмос
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