Космическое агентство во время вспышки в Киеве зафиксировало "высокоэнергетическое акустическое событие"

ВСПЫШКА В НЕБЕ КИЕВА. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО ОЛЕСИ СТРАТИЕНКО

Во время вспышки в Киеве, которую местные жители видели вечером 19 апреля, Главный центр спецконтроля при космическом агентстве Украины зафиксировал высокоэнергетическое акустическое событие.

Источник: сайт Главного центра спецконтроля

Дословно ГЦСК: "19 апреля в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области".

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Фото с сайта ГЦСК

Детали: Сообщается, что событие, вероятно, связано "с входом космического тела в плотные слои атмосферы". Но информация по этому поводу уточняется.

Предыстория:

Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.

Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.

Позже в КГВА сообщили, что яркая вспышка в небе над Киевом, по предварительным данным, является результатом падения на Землю космического спутника NASA. В Воздушных силах сообщили, что также вспышку мог вызвать метеорит.

Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).