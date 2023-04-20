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В Кремлі багато "мікротріщин", а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 10:54
В Кремлі багато мікротріщин, а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР
АНДРІЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відображають настрої військово-політичної еліти Росії і зараз в Кремлі "багато мікротріщин", які будуть лише розширюватись. 

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "Російська пропаганда на внутрішньому ринку залишається ефективною і в принципі Соловйов і Скабєєва, справді, можуть завтра заявити пересічному Ванюші, що ми перемогли, причому ще позавчора. 

Зрештою, Пригожин говорить не лише від свого імені, а й від імені своїх партнерів і патронів в межах Кремля. І так, настрої серед військово-політичної еліти, серед бізнес-еліти в Росії стають все більш депресивні, тому що стратегічної поразки Росія уже зазнала. Жодної із поставлених цілей не досягнуто і це означає, що й для самої Росії й російської еліти закінчення має бути якомога швидше...

Скажімо так, там (в Кремлі - ред.) зараз багато мікротріщин і вони будуть розвиватися". 

Деталі: За словами Юсова, ворог не зможе відновити військовий потенціал до холодної пори року, щоб знову тероризувати Україну ракетами.

Водночас представник ГУР не вважає, що окупанти планують брати якусь відносну "паузу". 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Нещодавно Пригожин закликав російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною. 

Теми: розвідкаПригожинвійнаРосія
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