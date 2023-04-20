В Кремлі багато "мікротріщин", а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відображають настрої військово-політичної еліти Росії і зараз в Кремлі "багато мікротріщин", які будуть лише розширюватись.
Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Юсова: "Російська пропаганда на внутрішньому ринку залишається ефективною і в принципі Соловйов і Скабєєва, справді, можуть завтра заявити пересічному Ванюші, що ми перемогли, причому ще позавчора.
Зрештою, Пригожин говорить не лише від свого імені, а й від імені своїх партнерів і патронів в межах Кремля. І так, настрої серед військово-політичної еліти, серед бізнес-еліти в Росії стають все більш депресивні, тому що стратегічної поразки Росія уже зазнала. Жодної із поставлених цілей не досягнуто і це означає, що й для самої Росії й російської еліти закінчення має бути якомога швидше...
Скажімо так, там (в Кремлі - ред.) зараз багато мікротріщин і вони будуть розвиватися".
Деталі: За словами Юсова, ворог не зможе відновити військовий потенціал до холодної пори року, щоб знову тероризувати Україну ракетами.
Водночас представник ГУР не вважає, що окупанти планують брати якусь відносну "паузу".
Нагадаємо:
- Нещодавно Пригожин закликав російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною.