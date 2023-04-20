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В Кремлі багато "мікротріщин", а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 10:54
В Кремлі багато мікротріщин, а заяви Пригожина відображають настрої російської еліти – ГУР
АНДРІЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ З ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відображають настрої військово-політичної еліти Росії і зараз в Кремлі "багато мікротріщин", які будуть лише розширюватись. 

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "Російська пропаганда на внутрішньому ринку залишається ефективною і в принципі Соловйов і Скабєєва, справді, можуть завтра заявити пересічному Ванюші, що ми перемогли, причому ще позавчора. 

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Зрештою, Пригожин говорить не лише від свого імені, а й від імені своїх партнерів і патронів в межах Кремля. І так, настрої серед військово-політичної еліти, серед бізнес-еліти в Росії стають все більш депресивні, тому що стратегічної поразки Росія уже зазнала. Жодної із поставлених цілей не досягнуто і це означає, що й для самої Росії й російської еліти закінчення має бути якомога швидше...

Скажімо так, там (в Кремлі - ред.) зараз багато мікротріщин і вони будуть розвиватися". 

Деталі: За словами Юсова, ворог не зможе відновити військовий потенціал до холодної пори року, щоб знову тероризувати Україну ракетами.

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Водночас представник ГУР не вважає, що окупанти планують брати якусь відносну "паузу". 

Нагадаємо: 

  • Нещодавно Пригожин закликав російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною. 

Теми: розвідкаПригожинвійнаРосія
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