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В Кремле много "микротрещин", а заявления Пригожина отражают настроения российской элиты – ГУР

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 10:54
В Кремле много микротрещин, а заявления Пригожина отражают настроения российской элиты – ГУР
АНДРЕЙ ЮСОВ, ГУР МО, ФОТО - КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают настроения военно-политической элиты России и сейчас в Кремле "много микротрещин", которые будут только расширяться.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Российская пропаганда на внутреннем рынке остается эффективной и в принципе Соловьев и Скабеева, действительно, могут завтра заявить рядовому Ванюше, что мы победили, причем еще позавчера.

В конце концов, Пригожин говорит не только от своего имени, но и от имени своих партнеров и патронов в пределах Кремля. И да, настроения среди военно-политической элиты, среди бизнес-элиты в России становятся все более депрессивными, потому что стратегическое поражение Россия уже потерпела. Ни одна из поставленных целей не достигнута и это означает, что и для самой России и российской элиты окончание должно быть как можно скорее

Скажем так, там (в Кремле - ред.) сейчас много микротрещин и они будут развиваться".

Детали: По словам Юсова, враг не сможет восстановить военный потенциал до холодного времени года, чтобы снова терроризировать Украину ракетами.

В то же время представитель ГУР не считает, что оккупанты планируют брать какую-то относительную "паузу".

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Напомним: 

  • Недавно Пригожин призвал российские власти объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной.

Темы: разведкаПригожинвойнаРосcия
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