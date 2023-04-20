В Кремле много "микротрещин", а заявления Пригожина отражают настроения российской элиты – ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают настроения военно-политической элиты России и сейчас в Кремле "много микротрещин", которые будут только расширяться.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Российская пропаганда на внутреннем рынке остается эффективной и в принципе Соловьев и Скабеева, действительно, могут завтра заявить рядовому Ванюше, что мы победили, причем еще позавчера.

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В конце концов, Пригожин говорит не только от своего имени, но и от имени своих партнеров и патронов в пределах Кремля. И да, настроения среди военно-политической элиты, среди бизнес-элиты в России становятся все более депрессивными, потому что стратегическое поражение Россия уже потерпела. Ни одна из поставленных целей не достигнута и это означает, что и для самой России и российской элиты окончание должно быть как можно скорее

Скажем так, там (в Кремле - ред.) сейчас много микротрещин и они будут развиваться".

Детали: По словам Юсова, враг не сможет восстановить военный потенциал до холодного времени года, чтобы снова терроризировать Украину ракетами.

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В то же время представитель ГУР не считает, что оккупанты планируют брать какую-то относительную "паузу".

Напомним: