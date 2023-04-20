Оккупанты Севастополя окончательно отказались от парада на 9 мая

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

Прямая речь Развожаева: "Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены".

Детали: В то же время руководитель оккупационной власти начал успокаивать, что праздничные мероприятия в городе все же состоятся, в частности, в формате "парадов памяти" возле домов ветеранов.

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