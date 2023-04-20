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Оккупанты Севастополя окончательно отказались от парада на 9 мая

Станислав ПогориловЧетверг, 20 апреля 2023, 15:28
Оккупанты Севастополя окончательно отказались от парада на 9 мая
Фото: Getty Images

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

Прямая речь Развожаева: "Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены".

Детали: В то же время руководитель оккупационной власти начал успокаивать, что праздничные мероприятия в городе все же состоятся, в частности, в формате "парадов памяти" возле домов ветеранов.

Что предшествовало:

  • 12 апреля ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад, соответственно на 1 и 9 мая. Однако Развожаев тогда заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято", проводятся консультации с минобороны РФ.
  • Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Темы: Севастопольпарадвойна
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