Оккупанты Севастополя окончательно отказались от парада на 9 мая

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

Прямая речь Развожаева: "Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены".

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Детали: В то же время руководитель оккупационной власти начал успокаивать, что праздничные мероприятия в городе все же состоятся, в частности, в формате "парадов памяти" возле домов ветеранов.

Что предшествовало:

12 апреля ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад, соответственно на 1 и 9 мая. Однако Развожаев тогда заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято", проводятся консультации с минобороны РФ.

Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.