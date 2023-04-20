Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавра хвилюється... знов: віряни УПЦ МП конфліктували з комісією Мінкульту

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 17:54
Лавра хвилюється... знов: віряни УПЦ МП конфліктували з комісією Мінкульту
фото поліції

Прибічники УПЦ МП 20 квітня намагалися перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: За словами Гірдвіліс, епіцентром подій знову став корпус заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети.

Реклама:

У четвер вдень до цього корпусу знову прибули представники Мінкульту, аби перевірити стан приміщення і повторно його опечатати.

Кілька десятків вірян знову намагалися перешкодити роботі комісії. Деякі парафіяни зокрема спробували проникнути в приміщення корпусу.

Поліція, яка перебувала поруч, продовжила вживати заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця столичної поліції зазначила, що станом на 17.40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, але правоохоронці продовжують перебувати біля нього, щоб убезпечити від повторних інцидентів.

 
фот поліції

Що передувало: 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

У середу правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври: двох чоловіків і двох жінок. Їм оголошено підозру.

Теми: УПЦ МПКиївполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання нового президента США може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: