Лавра хвилюється... знов: віряни УПЦ МП конфліктували з комісією Мінкульту

Прибічники УПЦ МП 20 квітня намагалися перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври.

Джерело: речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: За словами Гірдвіліс, епіцентром подій знову став корпус заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни УПЦ МП, зірвавши печатку міністерства і поламавши захисні ролети.

Реклама:

У четвер вдень до цього корпусу знову прибули представники Мінкульту, аби перевірити стан приміщення і повторно його опечатати.

Кілька десятків вірян знову намагалися перешкодити роботі комісії. Деякі парафіяни зокрема спробували проникнути в приміщення корпусу.

Поліція, яка перебувала поруч, продовжила вживати заходів для забезпечення порядку і недопущення сутичок.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця столичної поліції зазначила, що станом на 17.40 комісія Мінкульту завершила роботу і повторно опломбувала приміщення, але правоохоронці продовжують перебувати біля нього, щоб убезпечити від повторних інцидентів.

фот поліції

Що передувало: 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

У середу правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври: двох чоловіків і двох жінок. Їм оголошено підозру.