Лавра волнуется... снова: верующие УПЦ МП конфликтовали с комиссией Минкульта

Сторонники УПЦ МП 20 апреля пытались препятствовать работе комиссии Минкультуры на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: По словам Гирдвилис, эпицентром событий снова стал корпус заповедника, вход в который накануне повредили прихожане УПЦ МП, сорвав печать министерства и поломав защитные роллеты.

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В четверг днем в этот корпус снова прибыли представители Минкульта, чтобы проверить состояние помещения и повторно его опечатать.

Несколько десятков верующих снова пытались помешать работе комиссии. Некоторые прихожане в частности попытались проникнуть в помещение корпуса.

Полиция, которая находилась рядом, продолжила принимать меры для обеспечения порядка и недопущения столкновений.

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Пресс-секретарь столичной полиции отметила, что по состоянию на 17.40 комиссия Минкульта завершила работу и повторно опломбировала помещение, но правоохранители продолжают находиться возле него, чтобы обезопасить от повторных инцидентов.

фото полиции

Что предшествовало: 19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

В среду правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры: двух мужчин и двух женщин. Им объявлено подозрение.