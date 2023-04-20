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В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 18:18
В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ
Отець Димитрій, фото з Facebook Хресто-Воздвиженський православний собор в Ужгороді

В Ужгородському міськрайонному суді обрали запобіжний захід священнику УПЦ МП Дмитру Сидору: його зобов'язали здати закордонний паспорт і з'являтися на допити до слідчого або прокурора за першою вимогою. 

Джерело: протоієрей УПЦ МП Віктор Палош у коментарі для "Суспільне"

Деталі: Отцю Дмитру Сидору інкримінують 161 статтю Кримінального кодексу "Розпалювання релігійної ворожнечі".

Протоієрей УПЦ МП Віктор Палош був присутній на засіданні суду 20 квітня.

Пряма мова Палоша: "Особисте зобов'язання не покидати Україну, він має здати закордонний паспорт, а також має з'являтися зразу на допит до слідчого або прокурора за першою вимогою.

Ми погодились з отцем Димитрієм, що це рішення суду є справедливим. Але ми не згідні з тими претензіями, які пред'являє прокурор".

Цьому передувало: 16 березня Служба безпеки України вручила підозру священнику УПЦ МП та настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді Дмитру Сидору, засудженому раніше за сепаратизм.

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За даними слідства, отець Дмитро Сидор дискредитував вірян ПЦУ, називаючи їх "безбожниками", а саму церкву ототожнював з "пустим безблагодатним підвалом з павуками" і "конфесією мерців".

У січні ЗМІ писали, що Сидор погрожував, що у випадку заборони УПЦ МП або приєднання до ПЦУ собор перейде до Сербського патріархату.

14 грудня 2022 року СБУ проводила перевірки в Кафедральному Свято-Воздвиженському соборі й у Свято-Покровській церкві міста Ужгород.

Теми: УПЦ МПсудУжгородСБУ
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