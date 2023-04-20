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В Ужгороде суд забрал загранпаспорт у отца УПЦ МП, который оскорблял ПЦУ

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 18:18
В Ужгороде суд забрал загранпаспорт у отца УПЦ МП, который оскорблял ПЦУ
Отец Димитрий, фото из Facebook Кресто-Воздвиженский православный собор в Ужгороде

В Ужгородском горрайонном суде избрали меру пресечения священнику УПЦ МП Дмитрию Сидору: его обязали сдать загранпаспорт и являться на допросы к следователю или прокурору по первому требованию. 

Источник: протоиерей УПЦ МП Виктор Палош в комментарии для "Суспільне"

Детали: Отцу Дмитрию Сидору инкриминируют 161 статью Уголовного кодекса "Разжигание религиозной вражды".

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Протоиерей УПЦ МП Виктор Палош присутствовал на заседании суда 20 апреля.

Прямая речь Палоша: "Личное обязательство не покидать Украину, он должен сдать загранпаспорт, а также должен появляться сразу на допрос к следователю или прокурору по первому требованию. 

Мы согласились с отцом Димитрием, что это решение суда является справедливым. Но мы не согласны с теми претензиями, которые предъявляет прокурор".

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Этому предшествовало: 16 марта Служба безопасности Украины вручила подозрение священнику УПЦ МП и настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде Дмитрию Сидору, осужденному ранее за сепаратизм.

По данным следствия, отец Дмитрий Сидор дискредитировал верующих ПЦУ, называя их "безбожниками", а саму церковь отождествлял с "пустым безблагодатным подвалом с пауками" и "конфессией мертвецов".

В январе СМИ писали, что Сидор угрожал, что в случае запрета УПЦ МП или присоединения к ПЦУ собор перейдет к Сербскому патриархату.

14 декабря 2022 года СБУ проводила проверки в Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и в Свято-Покровской церкви города Ужгород.

Темы: УПЦ МПсудУжгородСБУ
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