Держдума дала найманцям ПВК "Вагнер" право на статус "ветеранів бойових дій"

Державна дума Росії остаточно схвалила закон, який дасть змогу отримати статуси ветерана та інваліда "бойових дій" найманцям ПВК "Вагнера", які беруть участь у війні в Україні, яку Кремль називає "спеціальною військовою операцією".

Джерело: "Meduza" з посиланням на "Интерфакс"

Деталі: Державна дума Російської Федерації 20 квітня схвалила цей закон у третьому, остаточному читанні.

У документі йдеться про "осіб, які уклали контракт (мали інші правовідносини) з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні Сили РФ, під час СВО".

Також статус ветерана (інваліда) бойових дій можуть отримати бойовики, які перебували у збройних формуваннях так званих "ЛНР" і "ДНР" з 11 травня 2014 року.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, який був серед авторів ухваленого закону, заявив, що всі, хто "захищає" Росію, воюючи проти України, "повинні мати рівний статус – ветерана бойових дій, бути впевненими, що держава подбає про них та їхні сім'ї незалежно від того, солдат це, офіцер, доброволець, кожен, хто бере участь у виконанні завдань СВО".

Цьому передувало: На початку березня Держдума РФ ухвалила закон про заборону "дискредитації" і розповсюдження "фейків" про добровольчі формування, організації та окремих людей, які надають "сприяння у виконанні завдань, покладених на Збройні сили Російської Федерації". Поправки, що поширюють на найманців ПВК "Вагнера" дію статей КК і КпАП про "дискредитацію" і "фейки", також було внесено з ініціативи В'ячеслава Володіна.

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Нагадаємо: Серед найманців "Вагнера" є злочинці, завербовані у в’язницях.

"Вагнерівці" проявляють особливу жорстокість. Вони під запис відеокамер відсікають голови українським військовим, "зачищають" українські міста, вбиваючи навіть жінок і дітей.

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