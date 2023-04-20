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Госдума дала наемникам ЧВК "Вагнер" право на статус "ветеранов боевых действий"

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 20:20
Госдума дала наемникам ЧВК Вагнер право на статус ветеранов боевых действий
"Вагнеровцы", фото Getty Images

Государственная дума России окончательно одобрила закон, который позволит получить статусы ветерана и инвалида "боевых действий" наемникам ЧВК "Вагнера", участвующим в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

Источник: "Meduza" со ссылкой на "Интерфакс"

Детали: Государственная дума Российской Федерации 20 апреля одобрила этот закон в третьем, окончательном чтении.

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В документе говорится о "лицах, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО". 

Также статус ветерана (инвалида) боевых действий могут получить боевики, состоявшие в вооруженных формированиях так называемых "ЛНР" и "ДНР" с 11 мая 2014 года.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который был среди авторов принятого закона, заявил, что все, кто "защищает" Россию, воюя против Украины, "должны иметь равный статус – ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО".

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Этому предшествовало: В начале марта Госдума РФ приняла закон о запрете "дискредитации" и распространении "фейков" о добровольческих формированиях, организациях и отдельных людях, оказывающих "содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации". Поправки, распространяющие на наемников ЧВК "Вагнера" действие статей УК и КоАП о "дискредитации" и "фейках" также были внесены по инициативе Вячеслава Володина.

Напомним: Среди наемников "Вагнера" есть преступники, завербованные в тюрьмах.

"Вагнеровцы" проявляют особую жестокость. Они под запись видеокамер отсекают головы украинским военным, "зачищают" украинские города, убивая даже женщин и детей.

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Темы: ВагнервойнаРосcия
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