Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдума дала наемникам ЧВК "Вагнер" право на статус "ветеранов боевых действий"

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 20:20
Госдума дала наемникам ЧВК Вагнер право на статус ветеранов боевых действий
"Вагнеровцы", фото Getty Images

Государственная дума России окончательно одобрила закон, который позволит получить статусы ветерана и инвалида "боевых действий" наемникам ЧВК "Вагнера", участвующим в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

Источник: "Meduza" со ссылкой на "Интерфакс"

Детали: Государственная дума Российской Федерации 20 апреля одобрила этот закон в третьем, окончательном чтении.

В документе говорится о "лицах, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО". 

Также статус ветерана (инвалида) боевых действий могут получить боевики, состоявшие в вооруженных формированиях так называемых "ЛНР" и "ДНР" с 11 мая 2014 года.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который был среди авторов принятого закона, заявил, что все, кто "защищает" Россию, воюя против Украины, "должны иметь равный статус – ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО".

Этому предшествовало: В начале марта Госдума РФ приняла закон о запрете "дискредитации" и распространении "фейков" о добровольческих формированиях, организациях и отдельных людях, оказывающих "содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации". Поправки, распространяющие на наемников ЧВК "Вагнера" действие статей УК и КоАП о "дискредитации" и "фейках" также были внесены по инициативе Вячеслава Володина.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Среди наемников "Вагнера" есть преступники, завербованные в тюрьмах.

"Вагнеровцы" проявляют особую жестокость. Они под запись видеокамер отсекают головы украинским военным, "зачищают" украинские города, убивая даже женщин и детей.

Читайте также: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Темы: ВагнервойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Вагнер
Генпрокурор Костин в США обсудил признание наемников "Вагнера" террористами
УП.Чат: Новые военные преступления ЧВК "Вагнер", запрет ЕС на украинское зерно, влияние войны на выборы
Швейцария ввела санкции против группы Вагнера
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: