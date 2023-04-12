Ножем відрізали голову: росЗМІ повідомили, що на відео – найманці ПВК Вагнера
До вбивства українського військовополоненого, якому – ще живому – відрізали голову, причетна ПВК Вагнера, повідомив засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осечкін.
Джерело: російське видання Медуза, Осечкін в ефірі ютуб-каналу "Ходорковський Live"
Пряма мова Осечкіна: "Ми зв'язалися з Андрієм Медведєвим, екскомандиром першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера, який зараз перебуває в депортаційній в'язниці у Швеції. У Швеції є в утримуваних там доступ до мобільного зв'язку та комп'ютерів. Відправили це відео. Він його подивився кілька разів. І він однозначно впізнає там своїх колег – бійців ПВК Вагнера за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по раціях, та за іншими моментами".
Деталі: Він також оголосив про винагороду в розмірі трьох тисяч євро за будь-яку інформацію про людей на відео, щоб упізнати вбивцю і того, хто знімає цю страту.
Суму також планують збільшувати за допомогою донатів, щоб ідентифікувати вбивць і притягнути їх до відповідальності.
Осечкін нагадав, що подібні жорстокі вбивства вже скоювали бійці ПВК Вагнера – в інтернеті є відео, як вагнерівці вбивають полоненого кувалдою в Сирії, а також відео як вони розчленовують тіло.
Передісторія:
- Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
- Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.