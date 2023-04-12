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Ножем відрізали голову: росЗМІ повідомили, що на відео – найманці ПВК Вагнера

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 22:14
Ножем відрізали голову: росЗМІ повідомили, що на відео – найманці ПВК Вагнера
Вагнерівець. Фото РИА Новости

До вбивства українського військовополоненого, якому – ще живому – відрізали голову, причетна ПВК Вагнера, повідомив засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осечкін.

Джерело: російське видання Медуза, Осечкін в ефірі ютуб-каналу "Ходорковський Live"

Пряма мова Осечкіна: "Ми зв'язалися з Андрієм Медведєвим, екскомандиром першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера, який зараз перебуває в депортаційній в'язниці у Швеції. У Швеції є в утримуваних там доступ до мобільного зв'язку та комп'ютерів. Відправили це відео. Він його подивився кілька разів. І він однозначно впізнає там своїх колег – бійців ПВК Вагнера за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по раціях, та за іншими моментами".

Деталі: Він також оголосив про винагороду в розмірі трьох тисяч євро за будь-яку інформацію про людей на відео, щоб упізнати вбивцю і того, хто знімає цю страту.

Суму також планують збільшувати за допомогою донатів, щоб ідентифікувати вбивць і притягнути їх до відповідальності.

Осечкін нагадав, що подібні жорстокі вбивства вже скоювали бійці ПВК Вагнера – в інтернеті є відео, як вагнерівці вбивають полоненого кувалдою в Сирії, а також відео як вони розчленовують тіло.

Передісторія:

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Теми: Вагнерполоненівбивство
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