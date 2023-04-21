Нічна атака безпілотників: на Полтавщині ворог влучив у цивільну інфраструктуру

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури".

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Деталі: Лунін також повідомив, що рятувальники гасять пожежу на місці влучання ворожого безпілотника.

За попередніми даними керівника ОВА, обійшлося без постраждалих.

Доповнено: Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що на ліквідацію наслідків нічних обстрілів Полтавщини та Вінниччині залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває.

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