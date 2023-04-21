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Нічна атака безпілотників: на Полтавщині ворог влучив у цивільну інфраструктуру

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 06:21
Нічна атака безпілотників: на Полтавщині ворог влучив у цивільну інфраструктуру
Політ безпілотника РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури".

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Деталі: Лунін також повідомив, що рятувальники гасять пожежу на місці влучання ворожого безпілотника.

За попередніми даними керівника ОВА, обійшлося без постраждалих. 

Доповнено: Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що на ліквідацію наслідків нічних обстрілів Полтавщини та Вінниччині залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває.

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Що цьому передувало: 

  • На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.
  • Під час нічної атаки російських безпілотників на околицях Києва українські захисники знищили близько 8 ворожих цілей.

Теми: РосіябезпілотникиПолтавська область
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