Ночная атака беспилотников: на Полтавщине враг попал в гражданскую инфраструктуру

В результате ночной атаки российских беспилотников на Полтавщине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Источник: председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушения гражданской инфраструктуры".

Детали: Лунин также сообщил, что спасатели тушат пожар на месте попадания вражеского беспилотника.

По предварительным данным руководителя ОВА, обошлось без пострадавших.

Дополнено: Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что на ликвидацию ночных обстрелов Полтавщины и Винницкой области привлекались более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован. На Полтавщине, по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается.

Что этому предшествовало:

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