Ночная атака беспилотников: на Полтавщине враг попал в гражданскую инфраструктуру
В результате ночной атаки российских беспилотников на Полтавщине поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Источник: председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook
Прямая речь: "Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушения гражданской инфраструктуры".
Детали: Лунин также сообщил, что спасатели тушат пожар на месте попадания вражеского беспилотника.
По предварительным данным руководителя ОВА, обошлось без пострадавших.
Дополнено: Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что на ликвидацию ночных обстрелов Полтавщины и Винницкой области привлекались более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован. На Полтавщине, по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается.
Что этому предшествовало:
- На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.
- Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.