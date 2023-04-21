Повітряні сили пояснили дивний "графік" тривог уночі 21 квітня

Повітряна тривога вночі 21 квітня оголошувалася по всій Україні через зліт винищувача МіГ-31К у Росії, а потім – у кількох регіонах через атаку дронів-камікадзе Shahed.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: Був переліт літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал". Через це були сигнали повітряної тривоги (перша тривога пролунала майже одразу після півночі і тривала 19 хвилин –ред.), пізніше повітряна тривога була пов’язана з "Шахедами" (тривала 3 години –ред.), до 3-ї ночі фактично тривала бойова робота.

Деталі: Речник Повітряних сил нагадав, що Росія атакує територію України дронами-камікадзе вже третю ніч поспіль.

Нагадаємо: Вночі 21 квітня російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 12 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили.