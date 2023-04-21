Воздушные силы объяснили странный "график" тревог ночью 21 апреля

Воздушная тревога ночью 21 апреля объявлялась по всей Украине из-за взлета истребителя МиГ-31К в России, а затем - в нескольких регионах из-за атаки дронов-камикадзе Shahed.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Был перелет самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал". Из-за этого были сигналы воздушной тревоги (первая тревога прозвучала почти сразу после полуночи и длилась 19 минут -ред.), позже воздушная тревога была связана с "Шахедами" (длилась 3 часа -ред.), до 3 ночи фактически продолжалась боевая работа.

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Детали: Спикер Воздушных сил напомнил, что Россия атакует территорию Украины дронами-камикадзе уже третью ночь подряд.

Напомним: Ночью 21 апреля российские оккупанты применили для атаки на территорию Украины около 12 "Шахедов", 8 из них украинские защитники уничтожили.