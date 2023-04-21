Українські захисники збили за ніч 8 "Шахедів"

Вночі 21 квітня російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 12 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно Генштаб: "Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу "Шахед-136" (інформація уточнюється), 8 з яких – знищено нашими захисниками".

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Оновлено: Повітряні сили уточнили, що 21 квітня противник атакував ударними дронами-камікадзе з північного напрямку (Брянська область).

За уточненими даними, окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" у взаємодії з ППО Сухопутних військ було знищено вісім "Шахедів".

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