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Українські захисники збили за ніч 8 "Шахедів"

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 06:45
Українські захисники збили за ніч 8 Шахедів
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 21 квітня російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 12 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook, пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно Генштаб: "Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу "Шахед-136" (інформація уточнюється), 8 з яких – знищено нашими захисниками".

Оновлено: Повітряні сили уточнили, що 21 квітня противник атакував ударними дронами-камікадзе з північного напрямку (Брянська область).

За уточненими даними, окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" у взаємодії з ППО Сухопутних військ було знищено вісім "Шахедів".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.
  • Під час нічної атаки російських безпілотників на околицях Києва українські захисники знищили близько 8 ворожих цілей.
  • На Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Теми: Шахедповітряна тривогаУкраїна
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