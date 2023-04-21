За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження

Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території Лаври запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19.06.2023, ще один - до 19.05.2023.

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Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває.

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