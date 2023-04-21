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За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 21:20
За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження
фото поліції

Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території Лаври запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19.06.2023, ще один - до 19.05.2023.

Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

 

Слідство триває.

Передісторія:

  • 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.
  • Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.
  • Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври: двох чоловіків і двох жінок. Їм було оголошено підозру.

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Теми: УПЦ МПКиїв
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