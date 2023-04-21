Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 21:20
За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження
фото поліції

Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території Лаври запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19.06.2023, ще один - до 19.05.2023.

Реклама:

Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.

 

Слідство триває.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.
  • Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.
  • Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври: двох чоловіків і двох жінок. Їм було оголошено підозру.

Теми: УПЦ МПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: