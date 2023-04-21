За сломанные роллеты в Лавре четырех сторонников УПЦ МП окольцуют браслетом слежения

Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым в хулиганских действиях на территории Лавры меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19.06.2023, еще один - до 19.05.2023.

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Санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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