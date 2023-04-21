За сломанные роллеты в Лавре четырех сторонников УПЦ МП окольцуют браслетом слежения

Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым в хулиганских действиях на территории Лавры меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По решению суда, трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19.06.2023, еще один - до 19.05.2023.

Санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Предыстория:

19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

В среду правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры: двух мужчин и двух женщин. Им было объявлено подозрение.