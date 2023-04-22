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У Бєлгороді знайшли ще один "вибухонебезпечний предмет", із будинків евакуюють тисячі людей

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 13:27
У Бєлгороді знайшли ще один вибухонебезпечний предмет, із будинків евакуюють тисячі людей
друга авіабомба в бєлгороді, фото 112

У російському Бєлгороді недалеко від місця вибуху бомби з російського літака виявили "вибухонебезпечний предмет" і евакуюють 17 багатоквартирних будинків, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні.

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Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів.

За попередніми даними, це понад три тисячі осіб. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, вона буде надана".

Деталі: Повідомляється, що людей вивезуть у місця, де є вода та харчування. На це виділили 90 одиниць транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.

  • Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали три людини.

  • У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що потужний вибух у Бєлгороді є провокацією росіян для нагнітання ескалації. 

Теми: Росіявійна
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