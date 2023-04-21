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Данілов про потужний вибух у Бєлгороді: це провокація росіян для нагнітання ескалації

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 10:35
Данілов про потужний вибух у Бєлгороді: це провокація росіян для нагнітання ескалації
Олексій Данілов, фото: Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував потужний вибух у російському місті Бєлгород, за твердженням самих росіян у результаті падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації".

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Деталі: За словами секретаря РНБО, лише надання Україні далекобійної зброї дозволить "локалізувати" джерело російських провокацій "на етапі планування та підготовки до пуску" снарядів.

Що було раніше:

  • Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.
  • Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали дві людини.
  • У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

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Теми: ДаніловРосіявійнаУкраїна
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