Данілов про потужний вибух у Бєлгороді: це провокація росіян для нагнітання ескалації

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував потужний вибух у російському місті Бєлгород, за твердженням самих росіян у результаті падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації".

Деталі: За словами секретаря РНБО, лише надання Україні далекобійної зброї дозволить "локалізувати" джерело російських провокацій "на етапі планування та підготовки до пуску" снарядів.

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