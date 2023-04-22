В Белгороде нашли еще один "взрывоопасный предмет", из домов эвакуируют тысячи людей
В Белгороде недалеко от места взрыва бомбы с российского самолета обнаружили "взрывоопасный предмет" и эвакуируют 17 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "Сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне.
Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.
По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана".
Детали: Сообщается, что людей вывезут в места, где есть вода и питание. На это выделили 90 единиц транспорта.
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