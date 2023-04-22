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В Белгороде нашли еще один "взрывоопасный предмет", из домов эвакуируют тысячи людей

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 13:27
В Белгороде нашли еще один взрывоопасный предмет, из домов эвакуируют тысячи людей
вторая авиабомба в Белгороде, фото 112

В Белгороде недалеко от места взрыва бомбы с российского самолета обнаружили "взрывоопасный предмет" и эвакуируют 17 многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне.

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Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров.

По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана".

Детали: Сообщается, что людей вывезут в места, где есть вода и питание. На это выделили 90 единиц транспорта.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.

  • В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека.

  • В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мощный взрыв в Белгороде является провокацией россиян для нагнетания эскалации.

Темы: Росcиявойна
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