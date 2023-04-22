Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети.

Источник: Кинг в Twitter

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more. Реклама: April 22, 2023

Дословно: "Я думаю, что Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, Маск мог бы добавить немного больше".

Детали: После того, как Маск возглавил Twitter, компания ввела платную услугу "синяя галочка" (Twitter Blue). 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, которые не подписались на услугу Twitter Blue, плата за которую составляет 8 долларов.

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Кинг написал, что в его аккаунте указано, что он подписан на Twitter Blue, хотя это не так.

После этого Маск заявил, что лично заплатит за "синюю галочку" Кинга, а также баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шатнера, чтобы сохранить галочки верификации в их аккаунтах.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года Стивен Кинг высказал мнение, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о которых тогда заявлял Илон Маск, - это слишком дорого. Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.