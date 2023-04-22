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Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 21:16
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его синюю галочку в Twitter в фонд Притулы
Стивен Кинг, фото из его Twitter

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети.

Источник: Кинг в Twitter

Дословно: "Я думаю, что Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, Маск мог бы добавить немного больше".

Детали: После того, как Маск возглавил Twitter, компания ввела платную услугу "синяя галочка" (Twitter Blue). 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, которые не подписались на услугу Twitter Blue, плата за которую составляет 8 долларов.

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Кинг написал, что в его аккаунте указано, что он подписан на Twitter Blue, хотя это не так.

После этого Маск заявил, что лично заплатит за "синюю галочку" Кинга, а также баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шатнера, чтобы сохранить галочки верификации в их аккаунтах.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года Стивен Кинг высказал мнение, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о которых тогда заявлял Илон Маск, - это слишком дорого. Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Темы: соцсетиИлон МаскСергей Притула
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