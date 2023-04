Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети.

Источник: Кинг в Twitter

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.