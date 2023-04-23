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Росіяни обстріляли Херсон: загинув 80-річний чоловік

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 18:58
Росіяни обстріляли Херсон: загинув 80-річний чоловік
Херсон, скріншот Google maps

Внаслідок обстрілу Херсона у неділю загинув 80-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон.

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь".

Що передувало: Раніше у неділю російські війська масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранено двох місцевих мешканців, загалом в області цього було відомо про трьох поранених.

У суботу внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона дістав поранення чоловік.

Теми: Херсонвійна
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