Росіяни обстріляли Херсон: загинув 80-річний чоловік
Неділя, 23 квітня 2023, 18:58
Внаслідок обстрілу Херсона у неділю загинув 80-річний чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон.
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На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь".
Що передувало: Раніше у неділю російські війська масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранено двох місцевих мешканців, загалом в області цього було відомо про трьох поранених.
У суботу внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона дістав поранення чоловік.
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