Россияне обстреляли Херсон: погиб 80-летний мужчина

В результате обстрела Херсона в воскресенье погиб 80-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон.

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К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье российские войска массированно обстреляли село Кизомыс Белозерской общины на Херсонщине, ранены двое местных жителей, всего в области в этот день было известно о трех раненых.

В субботу в результате обстрела россиянами одного из парков Херсона получил ранения мужчина.