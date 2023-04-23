Россияне обстреляли Херсон: погиб 80-летний мужчина
Воскресенье, 23 апреля 2023, 18:58
В результате обстрела Херсона в воскресенье погиб 80-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон.
К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье российские войска массированно обстреляли село Кизомыс Белозерской общины на Херсонщине, ранены двое местных жителей, всего в области в этот день было известно о трех раненых.
В субботу в результате обстрела россиянами одного из парков Херсона получил ранения мужчина.