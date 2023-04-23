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Один дивизион Patriot уже работает в Украине, остальные в пути – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 20:49
Один дивизион Patriot уже работает в Украине, остальные в пути – Воздушные силы
ЗРК "Patriot" в Польше, фото Getty Images

Один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, остальные находятся в пути.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Один из дивизионов (Patriot - ред.) уже заступил несколько дней назад, работает...

Другие уже в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут какие-то результаты, против рашистских самолетов, в частности".

Детали: Отвечая на вопрос, сможет ли ЗРК "Patriot" сбивать ракеты С-300, которыми был атакован Харьков 22 апреля, Игнат сказал, что "Patriot" может сбивать эти ракеты, однако их у россиян очень много.

"Тут не то что дорого (сбивать ракеты С-300 из ЗРК "Patriot" - ред.), тут то, что их много. 6-7 тысяч ракет С-300 было еще несколько месяцев назад. Рациональнее их уничтожить на земле... Надо понимать, сколько у нас будет ракет к "Patriot" и сколько у них будет ракет к С-300. Они будут как "Шахеды" запускать, истощая нашу ПВО", - сказал представитель Воздушных сил.

Что предшествовало: 21 апреля командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений. Он отметил, что пусковая установка ЗРК "Patriot" уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

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Справка: Дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).

Темы: PatriotВоздушные силы ВСУвойна
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