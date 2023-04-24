Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 00:42
Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти
Володимир Зеленський. Скрін з відео

Росія заявляє, що воює на території України з НАТО, бо їй соромно визнати відсутність успіхів на полі бою.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya

Пряма мова: "Все це смішно, що Росія воює з НАТО на території України. Росія воює з Україною. І так як вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, тому що це соромно, визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти".

Деталі: Зеленський заявив, що НАТО не веде агресивну війну проти РФ.

"На сьогодні НАТО – це не союз для наступу. Я не бачу, щоб країни НАТО зараз розв’язували якусь війну. Я не бачу присутності НАТО на території Росії. Я не бачу жодного НАТОвця, який вбивав би росіян на території Росії або де б там не було", – сказав український президент.

Після нападу РФ на Україну, відзначив Зеленський, країни хочуть приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від російської агресії.

"Якби Росія на нас не напала, Фінляндія ніколи б не вступала в НАТО. Всі країни, які хоч якось або межують з росіянами, або мали якісь економічні зв’язки – всі хочуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність. Побачили, як вони просто перекривають коридори з хлібом з України – зрозуміли, що вони викручуватимуть руки завжди, усюди, щоб досягти свого результату. Тепер всі ці країни хочуть у НАТО – захиститися", – додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Напередодні Нового року політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. В одному з розділів йшлося про те, що "російська армія перемагає НАТО", а Путін "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії".
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні.

Теми: НАТОРосіяЗеленськийУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
НАТО
В МЗС Польщі розкритикували німецькі заяви про "привідчинені двері в НАТО" для України
Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українські війська звільнять ще більше територій
Глава Пентагону: Війна Путіна є причиною розширення НАТО, а не наслідком
Останні новини
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
14:39
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
14:38
Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид
14:30
Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI
Усі новини...
Реклама: