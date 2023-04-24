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Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 00:42
Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти
Володимир Зеленський. Скрін з відео

Росія заявляє, що воює на території України з НАТО, бо їй соромно визнати відсутність успіхів на полі бою.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya

Пряма мова: "Все це смішно, що Росія воює з НАТО на території України. Росія воює з Україною. І так як вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, тому що це соромно, визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти".

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Деталі: Зеленський заявив, що НАТО не веде агресивну війну проти РФ.

"На сьогодні НАТО – це не союз для наступу. Я не бачу, щоб країни НАТО зараз розв’язували якусь війну. Я не бачу присутності НАТО на території Росії. Я не бачу жодного НАТОвця, який вбивав би росіян на території Росії або де б там не було", – сказав український президент.

Після нападу РФ на Україну, відзначив Зеленський, країни хочуть приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від російської агресії.

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"Якби Росія на нас не напала, Фінляндія ніколи б не вступала в НАТО. Всі країни, які хоч якось або межують з росіянами, або мали якісь економічні зв’язки – всі хочуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність. Побачили, як вони просто перекривають коридори з хлібом з України – зрозуміли, що вони викручуватимуть руки завжди, усюди, щоб досягти свого результату. Тепер всі ці країни хочуть у НАТО – захиститися", – додав президент.

Що цьому передувало:

  • Напередодні Нового року політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. В одному з розділів йшлося про те, що "російська армія перемагає НАТО", а Путін "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії".
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні.

Теми: НАТОРосіяЗеленськийУкраїна
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