Зеленський: РФ каже, що воює в Україні з НАТО, бо нездатна нас перемогти
Росія заявляє, що воює на території України з НАТО, бо їй соромно визнати відсутність успіхів на полі бою.
Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya
Пряма мова: "Все це смішно, що Росія воює з НАТО на території України. Росія воює з Україною. І так як вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що воює з НАТО, тому що це соромно, визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти".
Деталі: Зеленський заявив, що НАТО не веде агресивну війну проти РФ.
"На сьогодні НАТО – це не союз для наступу. Я не бачу, щоб країни НАТО зараз розв’язували якусь війну. Я не бачу присутності НАТО на території Росії. Я не бачу жодного НАТОвця, який вбивав би росіян на території Росії або де б там не було", – сказав український президент.
Після нападу РФ на Україну, відзначив Зеленський, країни хочуть приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від російської агресії.
"Якби Росія на нас не напала, Фінляндія ніколи б не вступала в НАТО. Всі країни, які хоч якось або межують з росіянами, або мали якісь економічні зв’язки – всі хочуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність. Побачили, як вони просто перекривають коридори з хлібом з України – зрозуміли, що вони викручуватимуть руки завжди, усюди, щоб досягти свого результату. Тепер всі ці країни хочуть у НАТО – захиститися", – додав президент.
Що цьому передувало:
- Напередодні Нового року політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. В одному з розділів йшлося про те, що "російська армія перемагає НАТО", а Путін "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії".
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні.