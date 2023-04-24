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Зеленский: РФ говорит, что воюет в Украине с НАТО, потому что неспособна нас победить

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 00:42
Зеленский: РФ говорит, что воюет в Украине с НАТО, потому что неспособна нас победить
Владимир Зеленский. Скрин из видео

Россия заявляет, что воюет на территории Украины с НАТО, потому что ей стыдно признать отсутствие успехов на поле боя.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya

Прямая речь: "Все это смешно, что Россия воюет с НАТО на территории Украины. Россия воюет с Украиной. И так как она неспособна воевать честно, она уже говорит, что воюет с НАТО, потому что это стыдно, признать, что страна, которая в 40 раз больше Украины, неспособна нас победить".

Детали: Зеленский заявил, что НАТО не ведет агрессивную войну против РФ.

"На сегодня НАТО – это не союз для наступления. Я не вижу, чтобы страны НАТО сейчас развязывали какую-то войну. Я не вижу присутствия НАТО на территории России. Я не вижу ни одного НАТОвца, который убивал бы россиян на территории России или где бы там ни было", – сказал украинский президент.

После нападения РФ на Украину, отметил Зеленский, страны хотят присоединиться к Альянсу, чтобы защититься от российской агрессии.

"Если бы Россия на нас не напала, Финляндия никогда бы не вступала в НАТО. Все страны, которые хоть как-то или граничат с россиянами, или имели какие-то экономические связи – все хотят иметь энергетическую, экономическую, сельскохозяйственную независимость. Увидели, как они просто перекрывают коридоры с хлебом из Украины – поняли, что они будут выкручивать руки всегда, всюду, чтобы достичь своего результата. Теперь все эти страны хотят в НАТО – защититься", – добавил президент.

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Напомним: 

  • Накануне Нового года политический блок администрации президента РФ подготовил методичку для государственных и провластных СМИ о том, как именно нужно подводить итоги 2022 года. В одном из разделов говорилось о том, что "российская армия побеждает НАТО", а Путин "принял единственно правильное решение, предотвратив нападение Украины и НАТО на территорию России".
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возразил заявлениям Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине.

Темы: НАТОРосcияЗеленскийУкраина
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