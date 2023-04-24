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Ядерного удару після заходу в Крим не буде – Буданов

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 11:06
Ядерного удару після заходу в Крим не буде – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ . ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в окупований Крим.

Джерело: Буданов в інтерв’ю РБК-Україна 

Деталі: На питання, чи не буде ядерного удару у разі, якщо ЗСУ зайдуть в Крим, Буданов відповів: "Не буде".

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На його думку, російська пропаганда висвітлить втрату Криму як "вимушений крок" – так само, як під час деокупації Херсона. 

Пряма мова: "Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої "спеціальної воєнної операції" – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них.

Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій у Криму – всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їх суспільство.

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І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так "оболванюють" своє населення, як ніхто у світі не може".  

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Теми: БудановКримядерна зброяконтрнаступ
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