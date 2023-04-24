Ядерного удара после захода в Крым не будет – Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар, когда украинские защитники зайдут в оккупированный Крым.

Источник: Буданов в интервью РБК-Украина

Детали: На вопрос, не будет ли ядерного удара в случае, если ВСУ зайдут в Крым, Буданов ответил: "Не будет".

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По его мнению, российская пропаганда покажет потерю Крыма как "вынужденный шаг" – так же, как во время деоккупации Херсона.

Прямая речь: "Болезненно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" - просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них.

То есть они уже все наработали. Модели по тому, как высвечивать новости во время событий в Крыму - все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество.

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И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может".

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Что этому предшествовало: