Ядерного удара после захода в Крым не будет – Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар, когда украинские защитники зайдут в оккупированный Крым.
Источник: Буданов в интервью РБК-Украина
Детали: На вопрос, не будет ли ядерного удара в случае, если ВСУ зайдут в Крым, Буданов ответил: "Не будет".
По его мнению, российская пропаганда покажет потерю Крыма как "вынужденный шаг" – так же, как во время деоккупации Херсона.
Прямая речь: "Болезненно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было самое большое достижение так называемой "специальной военной операции" - просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них.
То есть они уже все наработали. Модели по тому, как высвечивать новости во время событий в Крыму - все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество.
И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может".
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Что этому предшествовало:
- В сентябре руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым - это произойдет с оружием и довольно скоро. Он уточнил, что освобождение Крыма будет "не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше".
- В то же время в декабре Буданов утверждал, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.