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Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 15:50
Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов
Фото: УП

Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб в подальшому зірвати український контрнаступ.

Джерело: Інтерв’ю керівника ГУР Кирила Буданова РБК-Україна

Деталі: Буданов розповів, що вже протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву "наступальної операції". "Здебільшого вони битимуть по угрупованнях військ, які формуватимуться", - сказав він.

Дослівно: "До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет - меншу, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, - але досить значну. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз".

Передісторія:

  • Востаннє Росія вдавалася до масованого ракетного обстрілу в ніч з 8 на 9 березня. Тоді під ударом опинилися 13 областей.
  • Внаслідок того ракетного удару загинули 6 українців.

Теми: Будановракетний удар
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