Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 15:50
Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов
Фото: УП

Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб в подальшому зірвати український контрнаступ.

Джерело: Інтерв’ю керівника ГУР Кирила Буданова РБК-Україна

Деталі: Буданов розповів, що вже протягом місяця росіяни накопичують ракети для зриву "наступальної операції". "Здебільшого вони битимуть по угрупованнях військ, які формуватимуться", - сказав він.

Реклама:

Дослівно: "До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет - меншу, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, - але досить значну. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз".

Передісторія:

  • Востаннє Росія вдавалася до масованого ракетного обстрілу в ніч з 8 на 9 березня. Тоді під ударом опинилися 13 областей.
  • Внаслідок того ракетного удару загинули 6 українців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Будановракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
На прохання США Україна відклала "ювілейні" атаки на Росію – Washington Post
Іран за пів року переправив Росії кораблями 300 тисяч артснарядів і мільйон боєприпасів – WSJ
Екс-"вагнерівця", який зізнався у розстрілах дітей, побили бойовики Пригожина і затримали
У Зеленського розкритикували західні ЗМІ, які повідомили про "ювілейні удари" по Росії
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: