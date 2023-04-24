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Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 15:50
Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов
ФотО: УП

Россия накапливает дальнобойные ракеты для того, чтобы в дальнейшем сорвать украинское контрнаступление.

Источник: Интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова РБК-Украина

Детали: Буданов рассказал, что уже на протяжении месяца россияне накапливают ракеты для срыва "наступательной операции". "В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться", - сказал он.

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Дословно: "К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, они будут иметь определенное количество ракет - меньшее, чем то, с которым они входили в эти ракетные атаки, - но довольно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас".

Предыстория:

  • Последний раз Россия прибегала к массированному ракетному обстрелу в ночь с 8 на 9 марта. Тогда под ударом оказались 13 областей.
  • В результате того ракетного удара погибли 6 украинцев.

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Темы: Будановракетный удар
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