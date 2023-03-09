Ракетний обстріл росіян забрав життя 6 українців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару окупантів 9 березня загинули 6 українців.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів кілька нарад щодо наслідків масованого удару по нашій інфраструктурі.

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Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах.

Російські ракети сьогодні (9 березня - ред.) забрали життя шести українців. Мої співчуття родинам".

Деталі: Президент повідомив, що відновлювальні роботи на енергообʼєктах тривають увесь день: найскладніше – Харків, Житомирщина.

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Також складна ситуація в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві, у Запоріжжі.

Пряма мова: "Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть".

Зеленський також подякував воїнам Повітряних сил: "Особливо – 138-й Дніпровській, 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту".

Цьому передувало: Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Внаслідок цієї масованої ракетної атаки без світла, води й тепла опинився Харків, без опалення залишилися 40% жителів Києва, в Одесі та області були обмеження електропостачання.

Крім того, через атаку "Шахедами" були перебої електроенергії в Житомирі, там зупинили електротранспорт, також місто залишилося без води.

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками і ракетами.

У Запорізькій області 5 ракет влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

На Одещині було влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки.

Були влучання й по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області.

У Львівській області були зруйновані будинки та загинули 5 людей, але ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула.