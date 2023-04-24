Екс-"вагнерівця", який зізнався у розстрілах дітей, побили бойовики Пригожина і затримали

Екс-"вагнерівця" Азамата Улдарова, який зізнався в розстрілах українських дітей, затримали російські силовики і побили члени ПВК "Вагнер".

Джерело: Gulagu.net

Деталі: За інформацією проєкту, Азамата Улдарова затримали співробітники МВС і доставили до Слідчого відділу Саратовської області для допиту. На вході в слідчий відділ на нього чекали 4 бойовиків "ПВК Вагнер", які в присутності співробітників МВС завдали ударів по обличчю Азамата і зірвали з нього жетон К121-090 з обіцянкою вбити Улдарова за його свідчення проти Євгена Пригожина і Володимира "Айсмен" Китаєва.

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Gulagu.net повідомляє, що співробітники МВС і СКР заштовхали Улдарова у відділ і завели в кабінет, щоб "допитати про відомі йому злочини". Слідчі сказали Улдарову відключити мобільний телефон.

Дослівно: "Біля відділу СКР перебувають бійці терористичного угруповання "ПВК Вагнер", які щойно вчинили напад, висловили погрозу вбивством і мають намір убити Улдарова за вказівкою Пригожина.

Ми закликаємо російську владу і керівництво СК Росії вжити вичерпних заходів для організації кримінального переслідування щодо Пригожина Є.В. і його спільників у зв'язку з погрозами вбивством Азамату Улдарову, а також вжити вичерпних заходів державного захисту щодо Азамата Улдарова".

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