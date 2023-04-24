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Екс-"вагнерівця", який зізнався у розстрілах дітей, побили бойовики Пригожина і затримали

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 квітня 2023, 16:15
Екс-вагнерівця, який зізнався у розстрілах дітей, побили бойовики Пригожина і затримали
СКРИНШОТ, УП

Екс-"вагнерівця" Азамата Улдарова, який зізнався в розстрілах українських дітей, затримали російські силовики і побили члени ПВК "Вагнер".

Джерело: Gulagu.net

Деталі: За інформацією проєкту, Азамата Улдарова затримали співробітники МВС і доставили до Слідчого відділу Саратовської області для допиту. На вході в слідчий відділ на нього чекали 4 бойовиків "ПВК Вагнер", які в присутності співробітників МВС завдали ударів по обличчю Азамата і зірвали з нього жетон К121-090 з обіцянкою вбити Улдарова за його свідчення проти Євгена Пригожина і Володимира "Айсмен" Китаєва. 

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Gulagu.net повідомляє, що співробітники МВС і СКР заштовхали Улдарова у відділ і завели в кабінет, щоб "допитати про відомі йому злочини". Слідчі сказали Улдарову відключити мобільний телефон. 

Дослівно: "Біля відділу СКР перебувають бійці терористичного угруповання "ПВК Вагнер", які щойно вчинили напад, висловили погрозу вбивством і мають намір убити Улдарова за вказівкою Пригожина.

Ми закликаємо російську владу і керівництво СК Росії вжити вичерпних заходів для організації кримінального переслідування щодо Пригожина Є.В. і його спільників у зв'язку з погрозами вбивством Азамату Улдарову, а також вжити вичерпних заходів державного захисту щодо Азамата Улдарова". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 квітня росіянин Алзамат Улдаров, який донедавна був командиром одного з підрозділів найманців, у розмові із засновником російського правозахисного проекту Gulagu.net розповів про жахливі злочини, які він та інші найманці скоювали в Україні за наказом ватажка ПВК Євген Пригожина.
  • Зокрема, він зізнався у вбивстві до 400 українців у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті, Донецька область. 
  • Наступного дня  Азамат Улдаров різко відмовився від своїх слів, звинувативши журналіста Володимира Осєчкіна в шантажі.

Теми: РосіяВагнервоєнні злочиниПригожин
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