Экс-"вагнеровца", который признался в расстреле детей, избили боевики Пригожина и задержали
Экс-"вагнеровца" Азамата Улдарова, который признался в расстреле украинских детей, задержали российские силовики и избили члены ПВК "Вагнер".
Источник: Gulagu.net
Детали: По информации проекта, Азамата Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в Следственный отдел Саратовской области для допроса. На входе в следственный отдел его поджидали 4 бойцов "ЧВК Вагнер", которые в присутствии сотрудников МВД нанесли удары по лицу Азамату и сорвали с него жетон К121-090 с обещанием убить Улдарова за его показания против Евгения Пригожина и Владимира "Айсмэн" Китаева.
Gulagu.net сообщает, что сотрудники МВД и СКР затолкали Улдарова в отдел и завели в кабинет, чтобы допросить об известных ему преступлениях. Следователи потребовали от Улдарова отключить мобильный телефон.
Дословно: "Около отдела СКР находятся бойцы террористической группировки "ЧВК Вагнер", которые только что совершили нападение, высказали угрозу убийством и намерены убить Улдарова по указанию Пригожина.
Мы призываем российские власти и руководство СК России принять исчерпывающие меры для организации уголовного преследования в отношении Пригожина Е.В. и его сообщников в связи с угрозами убийством Азамату Улдарову, а также принять исчерпывающие меры государственной защиты в отношении Азамата Улдарова".
Предыстория:
- 17 апреля россиянин Алзамат Улдаров, который до недавнего времени был командиром одного из подразделений наемников, в разговоре с основателем российского правозащитного проекта Gulagu.net рассказал об ужасных преступлениях, которые он и другие наемники совершали в Украине по приказу главаря ЧВК Евгения Пригожина.
- В частности, он признался в убийстве до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте, Донецкая область.
- На следующий день Азамат Улдаров резко отказался от своих слов, обвинив журналиста Владимира Осечкина в шантаже.