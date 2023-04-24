Экс-"вагнеровца", который признался в расстреле детей, избили боевики Пригожина и задержали

Экс-"вагнеровца" Азамата Улдарова, который признался в расстреле украинских детей, задержали российские силовики и избили члены ПВК "Вагнер".

Источник: Gulagu.net

Детали: По информации проекта, Азамата Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в Следственный отдел Саратовской области для допроса. На входе в следственный отдел его поджидали 4 бойцов "ЧВК Вагнер", которые в присутствии сотрудников МВД нанесли удары по лицу Азамату и сорвали с него жетон К121-090 с обещанием убить Улдарова за его показания против Евгения Пригожина и Владимира "Айсмэн" Китаева.

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Gulagu.net сообщает, что сотрудники МВД и СКР затолкали Улдарова в отдел и завели в кабинет, чтобы допросить об известных ему преступлениях. Следователи потребовали от Улдарова отключить мобильный телефон.

Дословно: "Около отдела СКР находятся бойцы террористической группировки "ЧВК Вагнер", которые только что совершили нападение, высказали угрозу убийством и намерены убить Улдарова по указанию Пригожина.

Мы призываем российские власти и руководство СК России принять исчерпывающие меры для организации уголовного преследования в отношении Пригожина Е.В. и его сообщников в связи с угрозами убийством Азамату Улдарову, а также принять исчерпывающие меры государственной защиты в отношении Азамата Улдарова".

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