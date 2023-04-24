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Пєсков розповідає, що Путін єдиний і не "бункерний"

"Українська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 19:02
Пєсков розповідає, що Путін єдиний і не бункерний
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не має двійників і не сидів "ні в яких бункерах".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Пєскова

Пряма мова: "Чули, що у Путіна дуже багато двійників, які працюють замість нього, в той час, коли він сидить у бункері. Ще одна брехня. Ви бачите, який у нас президент. Він, власне, він як був, так і є мегаактивний.

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Насилу за ним встигаємо, ті, хто працює з ним поруч. Його енергетиці можна тільки позаздрити. Його здоров'я можна, дай бог, побажати самому собі. Ні в яких бункерах, він, звичайно, не сидів. Це теж брехня".

Передісторія:

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Теми: ПутінРосія
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