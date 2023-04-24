Песков рассказывает, что Путин единственный и не "бункерный"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет двойников и не сидел "ни в каких бункерах".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь: "Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный.

С трудом за ним успеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровья можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье".

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