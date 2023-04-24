Песков рассказывает, что Путин единственный и не "бункерный"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не имеет двойников и не сидел "ни в каких бункерах".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь: "Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный.

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С трудом за ним успеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровья можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье".

Предыстория:

18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.