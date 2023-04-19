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На Херсонщину їздив двійник Путіна – Данілов

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 20:50
На Херсонщину їздив двійник Путіна – Данілов
Олексій Данілов. Фото з сайту РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.

Джерело: Данілов в ефірі національного марафону новин

Пряма мова секретаря РНБО: "Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ".

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Деталі: За словами Данілова, Путін – "людина перелякана", і думати, що він може приїхати в такий спосіб – просто неможливо.

Секретар РНБО нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки Путіна, за його словами, – то "ціла процедура", де підготовчий процес стартує "за 2-3 тижні" і "ніяких експромтів там давно немає".

"Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися", – підсумував Данілов.

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Теми: ДаніловПутінХерсонська областьвійна
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