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У Росії скасували майже всі паради до 9 травня у ще одному регіоні

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 19:36
У Росії скасували майже всі паради до 9 травня у ще одному регіоні
ФОТО: GETTY IMAGES

У Краснодарському краї Росії "з метою безпеки" проведуть паради до 9 травня тільки в Новоросійську.

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на пресслужбу адміністрації регіону

Деталі: Рішення ухвалено на засіданні Антитерористичної комісії, Оперативного штабу і діючої координаційної наради щодо забезпечення правопорядку.

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Водночас у регіоні поки не планують скасовувати церемонії покладання квітів до меморіалів.

Що цьому передувало: 

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Теми: Росія9 травняпропаганда
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