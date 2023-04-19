У Росії скасували майже всі паради до 9 травня у ще одному регіоні

У Краснодарському краї Росії "з метою безпеки" проведуть паради до 9 травня тільки в Новоросійську.

Джерело: російський Интерфакс із посиланням на пресслужбу адміністрації регіону

Деталі: Рішення ухвалено на засіданні Антитерористичної комісії, Оперативного штабу і діючої координаційної наради щодо забезпечення правопорядку.

Реклама:

Водночас у регіоні поки не планують скасовувати церемонії покладання квітів до меморіалів.

Що цьому передувало:

Раніше паради до 9 травня скасували у Бєлгородській та Курській областях Росії.

В окупованаму Криму паради також не проходитимуть.

Видання Atlantic Council повідомляло, що скасування військових парадів на 9 травня може бути пов’язано з втратами військової техніки, зокрема танків, на війні в Україні