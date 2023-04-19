У Росії скасували майже всі паради до 9 травня у ще одному регіоні
Середа, 19 квітня 2023, 19:36
У Краснодарському краї Росії "з метою безпеки" проведуть паради до 9 травня тільки в Новоросійську.
Джерело: російський Интерфакс із посиланням на пресслужбу адміністрації регіону
Деталі: Рішення ухвалено на засіданні Антитерористичної комісії, Оперативного штабу і діючої координаційної наради щодо забезпечення правопорядку.
Водночас у регіоні поки не планують скасовувати церемонії покладання квітів до меморіалів.
Що цьому передувало:
- Раніше паради до 9 травня скасували у Бєлгородській та Курській областях Росії.
- В окупованаму Криму паради також не проходитимуть.
- Видання Atlantic Council повідомляло, що скасування військових парадів на 9 травня може бути пов’язано з втратами військової техніки, зокрема танків, на війні в Україні