На 9 мая на параде в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным согласился быть президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Кыргызстана господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы".

Реклама:

Детали: Песков также рассказал, что Путин "обязательно выступит" на параде.

Предыстория:

В России в 2023 году уже отменили ряд парадов с техникой, а также полностью отказались от проведения акции "Бессмертный полк".

В 2022 году во время парада в Москве отменили ее воздушную часть.