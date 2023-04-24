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К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 21:19
К Путину на парад 9 мая приедет только один президент
Фото иллюстративное

На 9 мая на параде в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным согласился быть президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Кыргызстана господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы".

Детали: Песков также рассказал, что Путин "обязательно выступит" на параде. 

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Темы: Путин9 мая
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