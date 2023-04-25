Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні "зернової угоди", там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши "зернові коридори".

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

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У міністерстві також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи".

Таким чином, вважають у Міноборони РФ, Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".

Що цьому передувало:

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