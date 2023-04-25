Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні "зернової угоди", там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши "зернові коридори".

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

У міністерстві також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи".

Таким чином, вважають у Міноборони РФ, Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".

Що цьому передувало:

Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Вночі 24 квітня так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ атакували надводні безпілотники.