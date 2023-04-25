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Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении зерновой сделки
БАРЖА С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ, GETTY IMAGES

Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки", там заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав "зерновые коридоры".

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы осуществила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, задействованные для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера якобы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".

Таким образом, считают в Минобороны РФ, Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая этого года".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
  • Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.
  • Ночью 24 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ атаковали надводные беспилотники.

Темы: МинобороныСевастопольКрымзерно
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