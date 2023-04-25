У Хрустальному ворог переобладнав лікарню у військовий шпиталь – Генштаб
Вівторок, 25 квітня 2023, 07:36
У Хрустальному Луганської області російські окупанти облаштували військовий шпиталь на території міської лікарні.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області.
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Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні".
Що цьому передувало:
- У селі Мала Білозерка Запорізької області окупанти перетворили цивільну лікарню на військовий шпиталь.
- У Запорізькій області окупанти облаштували військовий шпиталь у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.
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