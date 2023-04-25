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У Хрустальному ворог переобладнав лікарню у військовий шпиталь – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 07:36
У Хрустальному ворог переобладнав лікарню у військовий шпиталь – Генштаб
ЛІКАРНЯ НА ТОТ, ФОТО УНІАН

У Хрустальному Луганської області російські окупанти облаштували військовий шпиталь на території міської лікарні.  

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області.

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Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні".

Що цьому передувало:

  • У селі Мала Білозерка Запорізької області окупанти перетворили цивільну лікарню на військовий шпиталь.
  • У Запорізькій області окупанти облаштували військовий шпиталь у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.

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Теми: Луганська областьокупація
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