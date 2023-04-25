В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
Вторник, 25 апреля 2023, 07:36
В Хрустальном Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь на территории городской больницы.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области.
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В частности, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы".
Что этому предшествовало:
- В селе Малая Белозерка Запорожской области оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь.
- В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в спортивном зале местной школы, поскольку все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками.
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