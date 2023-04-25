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В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

В Хрустальном Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь на территории городской больницы. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области.

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В частности, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы".

Что этому предшествовало:

  • В селе Малая Белозерка Запорожской области оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь.
  • В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в спортивном зале местной школы, поскольку все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками.

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Темы: Луганская областьоккупация
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