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Бухти у Севастополі посилено охороняють вертольоти і бойові дельфіни – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 25 квітня 2023, 11:57
Бухти у Севастополі посилено охороняють вертольоти і бойові дельфіни – ЗМІ
ГРАФІКА NAVAL NEWS 

Вхід у бухту в тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар’єрів і перебуває під наглядом катерів, вертольотів і бойових дельфінів.

Джерело: видання морського флоту Великобританії Naval News 

Дослівно Naval News: "Атака (надводних безпілотників 24 квітня – ред.) сталася в той час, коли Росія докладає значних зусиль для посилення захисту гавані від таких атак.

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Зараз вхід до Севастопольської бухти захищений щонайменше 6 шарами фізичних бар'єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, бойових дельфінів і гарматних установок". 

 
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Деталі: Видання пише, що завдяки такій обороні 24 квітня нібито жоден з безпілотників не потрапив до бухти.

Водночас варто зазначити, що напередодні редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко після перегляду відео з вибухом у Севастополі у пізнав на ньому Стрілецьку бухту. За його словами, це свідчить про те, що надводний дрон пройшов до Стрілецької бухти Севастополя і вибухнув приблизно навпроти гуртожитку та навчальних корпусів Севастопольського приладобудівного інституту. 

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Naval News зазначає, що посилена оборона бухт в першу чергу спрямована проти українських морських безпілотників. Адже Севастополь є головною військово-морською базою російського флоту в Криму, а отже і ключовою ціллю для України, "особливо в разі будь-якого запланованого контрнаступу". 

За даними видання, охорону Севастополя посилили після атаки морських дронів у жовтні 2022 року, коли були уражені кілька російських кораблів. Ця оборона "виглядала більш серйозною".

Проте 22 березня 2023 року українські морські безпілотники знову атакували Севастополь – вони не завдали серйозного удару, але знову проникли у внутрішню гавань. Тому Naval News припускає, що нові оборонні споруди, ймовірно, були відповіддю на це.  

Незалежний аналітик з питань оборони Бенджамін Пітте розповів виданню, що нові оборонні споруди є частиною більш широких зусиль з укріплення Криму.

Зокрема, упродовж останніх тижнів російські кораблі частіше патрулюють поблизу Керченської протоки, на землі окупанти облаштовують велику кількість траншей навколо ключових місць, а в повітрі росіяни стають більш агресивними щодо розвідувальних місій НАТО.

Передісторія:

  • Російська окупаційна влада 24 квітня повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.

Теми: Севастопольбезпілотникивибух
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