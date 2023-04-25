Бухти у Севастополі посилено охороняють вертольоти і бойові дельфіни – ЗМІ
Вхід у бухту в тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар’єрів і перебуває під наглядом катерів, вертольотів і бойових дельфінів.
Джерело: видання морського флоту Великобританії Naval News
Дослівно Naval News: "Атака (надводних безпілотників 24 квітня – ред.) сталася в той час, коли Росія докладає значних зусиль для посилення захисту гавані від таких атак.
Зараз вхід до Севастопольської бухти захищений щонайменше 6 шарами фізичних бар'єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, бойових дельфінів і гарматних установок".
Деталі: Видання пише, що завдяки такій обороні 24 квітня нібито жоден з безпілотників не потрапив до бухти.
Водночас варто зазначити, що напередодні редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко після перегляду відео з вибухом у Севастополі у пізнав на ньому Стрілецьку бухту. За його словами, це свідчить про те, що надводний дрон пройшов до Стрілецької бухти Севастополя і вибухнув приблизно навпроти гуртожитку та навчальних корпусів Севастопольського приладобудівного інституту.
Naval News зазначає, що посилена оборона бухт в першу чергу спрямована проти українських морських безпілотників. Адже Севастополь є головною військово-морською базою російського флоту в Криму, а отже і ключовою ціллю для України, "особливо в разі будь-якого запланованого контрнаступу".
За даними видання, охорону Севастополя посилили після атаки морських дронів у жовтні 2022 року, коли були уражені кілька російських кораблів. Ця оборона "виглядала більш серйозною".
Проте 22 березня 2023 року українські морські безпілотники знову атакували Севастополь – вони не завдали серйозного удару, але знову проникли у внутрішню гавань. Тому Naval News припускає, що нові оборонні споруди, ймовірно, були відповіддю на це.
Незалежний аналітик з питань оборони Бенджамін Пітте розповів виданню, що нові оборонні споруди є частиною більш широких зусиль з укріплення Криму.
Зокрема, упродовж останніх тижнів російські кораблі частіше патрулюють поблизу Керченської протоки, на землі окупанти облаштовують велику кількість траншей навколо ключових місць, а в повітрі росіяни стають більш агресивними щодо розвідувальних місій НАТО.
Передісторія:
- Російська окупаційна влада 24 квітня повідомила, що на Чорноморський флот РФ у Криму було здійснено атаку трьома безекіпажними швидкохідними катерами.