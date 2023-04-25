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Бухты в Севастополе усиленно охраняют вертолеты и боевые дельфины – СМИ

Ирина БалачукВторник, 25 апреля 2023, 11:57
Бухты в Севастополе усиленно охраняют вертолеты и боевые дельфины – СМИ
ГРАФИКА NAVAL NEWS 

Вход в бухту во временно оккупированном Севастополе, куда смогли прорваться надводные беспилотники, защищен рядом физических барьеров и находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов.

Источник: издание морского флота Великобритании Naval News 

Дословно Naval News: "Атака (надводных беспилотников 24 апреля – ред.) произошла в то время, когда Россия прилагает значительные усилия для усиления защиты гавани от таких атак.

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Сейчас вход в Севастопольскую бухту защищен не менее чем 6 слоями физических барьеров. Это в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и пушечным установкам". 

 
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Детали: Издание пишет, что благодаря такой обороне 24 апреля якобы ни один из беспилотников не попал в бухту.

В то же время стоит отметить, что накануне редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко после просмотра видео со взрывом в Севастополе узнал на нем Стрелецкую бухту. По его словам, это свидетельствует о том, что надводный дрон прошел до Стрелецкой бухты Севастополя и взорвался примерно напротив общежития и учебных корпусов Севастопольского приборостроительного института.

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Naval News отмечает, что усиленная оборона бухт в первую очередь направлена против украинских морских беспилотников. Ведь Севастополь является главной военно-морской базой российского флота в Крыму, а, следовательно, и ключевой целью для Украины, "особенно в случае любого запланированного контрнаступления".

По данным издания, охрану Севастополя усилили после атаки морских дронов в октябре 2022 года, когда были поражены несколько российских кораблей. Эта оборона "выглядела более серьезной".

Однако 22 марта 2023 года украинские морские беспилотники снова атаковали Севастополь – они не нанесли серьезного удара, но снова проникли во внутреннюю гавань. Поэтому Naval News предполагает, что новые оборонительные сооружения, вероятно, были ответом на это. 

Независимый аналитик по вопросам обороны Бенджамин Питте рассказал изданию, что новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий по укреплению Крыма.

В частности, в последние недели российские корабли чаще патрулируют вблизи Керченского пролива, на земле оккупанты обустраивают большое количество траншей вокруг ключевых мест, а в воздухе россияне становятся более агрессивными в отношении разведывательных миссий НАТО.

Предыстория:

  • Российские оккупационные власти в понедельник 24 апреля сообщили, что на Черноморский флот РФ в Крыму была осуществлена атака тремя безэкипажными быстроходными катерами.

Темы: Севастопольбеспилотникивзрыв
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