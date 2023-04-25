Спроба викрасти літак РФ: суд закрив для ЗМІ засідання з обрання запобіжного ексрозвіднику

Засідання з обрання запобіжного заходу колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", закрили для представників ЗМІ.

Джерело: кореспондент УП з-під будівлі суду

Деталі: Журналістів до зали не пустили.

Адвокатка підозрюваного Червінського Людмила Куса заявила відвід слідчому судді Ользі Чайці через її відмову випускати підозрюваного з боксу і через закриття судового слухання.

Пряма мова Куси: "Ми заявили відвід слідчому судді. Слідча суддя відмовилась відпускати Червінського з клітки і поки не розглядала наших заяв про допит свідків. Слідча суддя вела себе не дуже нормально по відношенню до сторони захисту, задовольняючи всі клопотання прокурора. Зокрема, прокурор просив закрити судове засідання. Журналістів навіть не допустили до початку. Тому було заявлено заяву про відвід".

Раніше Офіс генпрокурора зазначав, що клопотатиме про арешт Червінського.

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