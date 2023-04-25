Попытка угнать самолет РФ: суд закрыл для СМИ заседание по избранию меры пресечения экс-разведчику

Заседание по избранию меры пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому, которого задержали по делу о ракетном обстреле РФ аэродрома "Канатово", закрыли для представителей СМИ.

Источник: корреспондент УП из-под здания суда

Детали: Журналистов в зал не пустили.

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Адвокат подозреваемого Червинского Людмила Куса заявила отвод следственному судье Ольге Чайке из-за ее отказа выпустить подозреваемого из бокса и из-за того, что судебное слушание закрыли.

Прямая речь Кусы: "Мы заявили отвод следственному судье. Следственная судья отказалась отпускать Червинского из клетки и пока не рассматривала наших заявлений о допросе свидетелей. Следственная судья вела себя не очень нормально по отношению к стороне защиты, удовлетворяя все ходатайства прокурора. В частности, прокурор просил закрыть судебное заседание. Журналистов даже не допустили к началу. Поэтому было заявлено заявление об отводе".

Ранее Офис генпрокурора отмечал, что будет ходатайствовать об аресте Червинского.

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