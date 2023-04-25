Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК

Судья скандального ОАСК Евгений Аблов через ВСП пытается уйти в отставку, избежав увольнения, это также сохранит ему выплаты от государства – около 100 000 грн в месяц.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "27 апреля Высший совет правосудия рассмотрит заявление об отставке заместителя председателя скандального Окружного административного суда г. Киева - Евгения Аблова...

Сейчас на его рассмотрении находится несколько жалоб относительно действий судьи Аблова. К тому же, Аблов находится на скамье подсудимых в ВАКС, где его обвиняют в коррупционных преступлениях.

Если члены ВСП удовлетворят заявление об отставке, Аблов избежит позорного увольнения за нарушения и фактически оставит должность судьи с почестями, значительными выплатами от государства (около 100 000 грн в месяц)".

Детали: Отмечается, что такие действия ВСП откроют возможность для всех судей скандального ОАСК избежать увольнения, обеспечить себе пожизненную пенсию и еще и иметь иммунитет от правоохранителей, ведь судью в отставке также невозможно задержать без разрешения ВСП.

При этом в дальнейшем отмена отставки и выплат для таких судей возможна только в случае их привлечения к уголовной ответственности.

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В ЦПК призывают ответственные органы способствовать решению проблемы.

В частности, ВСП - остановить рассмотрение вопроса отставки судей до рассмотрения дисциплинарных жалоб в отношении них.

А Верховную Раду - предоставить ВСП право временно рассматривать жалобы в отношении судей до создания службы дисциплинарных инспекторов.

Предыстория:

Председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и Валерий Келеберда фигурируют в деле о создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Еще в апреле 2021 президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предложил ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

13 декабря 2022 года народные депутаты проголосовали за ликвидацию Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в тот же день.

В мае 2017 года Высший совет правосудия отказалась увольнять судью Аблова, который 9 декабря 2013 обязал Беркут разогнать Майдан.

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