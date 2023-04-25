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Намагання вкрасти літак РФ: Червінський заявив про політичний тиск

Станіслав Погорілов, Вікторія РощинаВівторок, 25 квітня 2023, 16:04
Намагання вкрасти літак РФ: Червінський заявив про політичний тиск
РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ. ФОТО ВІКТОРІЇ РОЩІНОЇ, УП

Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове" та якому сьогодні обирають запобіжний захід, заявив про політичний тиск.

Джерело: Червінський на судовому засіданні, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Пряма мова Червінського: "Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів".

Деталі: Засідання з обрання запобіжного заходу Червінському проходить у закритому режимі.

Журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що вже подав заяву, щоб взяти Червінського на поруки.

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"Чимало людей виступають на підтримку Романа (Червінського), це дає надію, що під тиском громадської думки спроби його покарати проваляться", - підкреслив він.

Перед цим адвокатка Червінського Людмила Куса заявила відвід слідчому судді Ользі Чайці через її відмову випускати підозрюваного з боксу і через закриття судового слухання.

За даними УП відвід було відхилено. Та сама суддя Чайка продовжила вести засідання за зачиненими дверима – ЗМІ до зали суду не пустили.

Захист наполягає, що ця суддя закрила справу заступника керівника Офісу президента Олега Татаров і вбачає у цьому політичний контекст.

Раніше Офіс генпрокурора зазначав, що клопотатиме про арешт Червінського.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Передісторія:

  • 24 квітня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
  • За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Теми: судСБУвійна
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