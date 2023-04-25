Намагання вкрасти літак РФ: Червінський заявив про політичний тиск
Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове" та якому сьогодні обирають запобіжний захід, заявив про політичний тиск.
Джерело: Червінський на судовому засіданні, журналіст Юрій Бутусов у Facebook
Пряма мова Червінського: "Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів".
Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023
Деталі: Засідання з обрання запобіжного заходу Червінському проходить у закритому режимі.
Журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що вже подав заяву, щоб взяти Червінського на поруки.
"Чимало людей виступають на підтримку Романа (Червінського), це дає надію, що під тиском громадської думки спроби його покарати проваляться", - підкреслив він.
Перед цим адвокатка Червінського Людмила Куса заявила відвід слідчому судді Ользі Чайці через її відмову випускати підозрюваного з боксу і через закриття судового слухання.
За даними УП відвід було відхилено. Та сама суддя Чайка продовжила вести засідання за зачиненими дверима – ЗМІ до зали суду не пустили.
Захист наполягає, що ця суддя закрила справу заступника керівника Офісу президента Олега Татаров і вбачає у цьому політичний контекст.
Раніше Офіс генпрокурора зазначав, що клопотатиме про арешт Червінського.
Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ
Передісторія:
- 24 квітня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
- 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
- За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.