Попытки украсть самолет РФ: Червинский заявил о политическом давлении
Бывший и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, которого задержали по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово" и которому сегодня избирают меру пресечения, заявил о политическом давлении.
Источник: Червинский на судебном заседании, журналист Юрий Бутусов в Facebook
Прямая речь Червинского: "Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов".
Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023
Детали: Заседание по избранию меры пресечения Червинскому проходит в закрытом режиме.
Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже подал заявление, чтобы взять Червинского на поруки.
"Немало людей выступают в поддержку Романа (Червинского), это дает надежду, что под давлением общественного мнения попытки его наказать провалятся", - подчеркнул он.
Перед этим адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственному судье Ольге Чайке из-за ее отказа выпускать подозреваемого из бокса и из-за закрытия судебного слушания.
По данным УП отвод был отклонен. Та же судья Чайка продолжила вести заседание за закрытыми дверями - СМИ в зал суда не пустили.
Защита настаивает, что эта судья закрыла дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и усматривает в этом политический контекст.
Ранее Офис генпрокурора отмечал, что будет ходатайствовать об аресте Червинского.
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Предыстория:
- 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".
- 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
- Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.