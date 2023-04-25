Попытки украсть самолет РФ: Червинский заявил о политическом давлении

Бывший и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, которого задержали по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово" и которому сегодня избирают меру пресечения, заявил о политическом давлении.

Источник: Червинский на судебном заседании, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Прямая речь Червинского: "Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов".

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Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2023

Детали: Заседание по избранию меры пресечения Червинскому проходит в закрытом режиме.

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Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже подал заявление, чтобы взять Червинского на поруки.

"Немало людей выступают в поддержку Романа (Червинского), это дает надежду, что под давлением общественного мнения попытки его наказать провалятся", - подчеркнул он.

Перед этим адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственному судье Ольге Чайке из-за ее отказа выпускать подозреваемого из бокса и из-за закрытия судебного слушания.

По данным УП отвод был отклонен. Та же судья Чайка продолжила вести заседание за закрытыми дверями - СМИ в зал суда не пустили.

Защита настаивает, что эта судья закрыла дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и усматривает в этом политический контекст.

Ранее Офис генпрокурора отмечал, что будет ходатайствовать об аресте Червинского.

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